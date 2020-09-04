شكرا لقرائتكم خبر عن فكرى صالح : أطلقت اسم الجوهرى على ابنى حبا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فكرى صالح شيخ مدربى حراس المرمى ومدرب حراس الفراعنة السابق أن الراحل محمود الجوهرى المدر الفني للمنتخب الوطنى هو سبب دخول الكرة المصرية الى العالمية قائلا :" الكرة المصرية دخلت العالمية على يد الجوهرى "

وقال صالح في تصريحات لبرنامج البيت الكبير الذى يقدمه هانى رمزى و سهام الصالح ، على قناة الاهلى أن بداية التعارف بينهم قال الجوهرى له أريد أن تستنسخ أكتر من حارس مرمى مثلك ، وأن نستفيد من خبراتك لحراس الزمالك .

وأشار شيخ الحراس أن الجنرال قال له أنت من الأشراف ، مثلى ، وقال صالح " والدتى كانت من الجوهارية ، ووالد الكابتن محمود من الجوهارية أيضا ، وهذا من نسل سيدنا الحسين " ،وكشف فكرى صالح أنه أطلق اسم " محمود الجوهرى " على ابنه كأسم مركب مثل الكابتن الجوهرى ، من شدة حبه له

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فى مثل هذا اليوم 3 سبتمبر 2012، رحل عن دنيانا رمز من رموز الكرة المصرية الجنرال محمود الجوهرى عن عمر "74" عاما، بعد مسيرة رائعة مع الكرة المصرية والعربية استمرت قرابة ستة عقود من الزمان، ولد الجوهرى فى 20 فبراير عام 1938، وحصل على شهادة الكلية الحربية وبكالوريوس العلوم العسكرية يوليو 1957، وعمل ضابطا بسلاح الإشارة لمدة 20 وقدم استقالته 1977، وشارك خلالها فى حرب أكتوبر المجيدة.

الجوهرى هو أول من درب فريقى الأهلى والزمالك فى تاريخ الكرة المصرية، وحقق الكثير من الإنجازات لكلا الفريقين، فقد نجح فى الفوز بأول بطولة أفريقية فى تاريخ الأهلى وهى دورى أبطال أفريقيا عام 1982، كما نجح مع الزمالك فى الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والفوز بكأس السوبر الأفريقى.