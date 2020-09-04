شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل : ننافس على الدورى وبطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه محمد أبو جبل , حارس مرمى الزمالك الشكر لمجلس إدارة نادى الزمالك وجميع اللاعبين الرجالة الموجودين فى المواقف الصعبة والجهاز الفنى للفريق ، ونترجم كل السلبيات والنقد إلى ايجابيات.

وأضاف فى الاستديو التحليلي لنادي الزمالك، قائلا نتدرب الفترة الماضية بشكل جيد مع الكابتن عمرو عبد السلام ونعمل على مواقف المباراة وساسي من أفضل اللاعبين وأكون قريب منه عندما يمسك الكرة وطارق حامد مؤثر وزملائه قاموا بنفس الدور، مضيفا نتدرب بصفة مستمرة على رد الفعل ونعمل عليها دائما والتعامل مع ضغط المباريات صعب ولكننا متعودين على الضغط بصفة دائمة.

وأكد حارس الزمالك أن هدفنا التواجد والمنافسة على الدوري العام ومش بنعلب على المركز الثاني وننافس لآخر لحظة وهدفنا عبور الرجاء في المغرب والقاهرة للوصول الى النهائي القاري .

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وقال الزمالك غنى باللاعبين وكل مركز فيه أكثر من لاعب والموجود يسد دائما بنفس المستوي.

حسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفي محمد في الدقيقة 40 وكاسونجو في الدقيقة 81 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز، بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط فرجانى ساسى واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم الرباعى مصطفى محمد ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي ويوسف أوباما، بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق، خط الهجوم: إيريك تراوري.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 منفرداً بالمركز الثاني فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلاً المركز الرابع متخلفاً عن المقاولون العرب بنقطة واحدة والذي نجح في الفوز على المقاولون العرب، ادار المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.