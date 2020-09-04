7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يعاقب كهربا بتدريبات منفردة بعد خناقة الشناوي وعبد الحفيظ ، وفايلر يعلن قائمة الأهلى في مواجهة دجلة واستبعاد صالح جمعة. الأهلي يعاقب كهربا بتدريبات منفردة بعد خناقة الشناوي وعبد الحفيظ حضر محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي لمقر ناديه اليوم الخميس، وتوجه للجيم لخوض تدريبات فيه بعد مشادته أمس مع محمد الشناوي قائد الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة. فايلر يعلن قائمة الأهلى في مواجهة دجلة واستبعاد صالح جمعة Advertisements أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي،قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة تعادل فريق حرس الحدود مع نظيره نادى مصر ، بهدف لكل فريق فى إطار الجولة الرابعة و العشرون منمسابقة الدورى الممتاز ، نجح فريق طنطا فى التعادل مع الإتحاد السكندرى بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعتها ، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز

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