سعد سمير: كنا نحلم بالمرور أمام الأهلي.. ووقعت على بياض رغم أني لاعب حر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد سعد سمير مدافع النادي الأهلي، أن أمامه شهر ونصف للعودة للتدريبات مع الفريق، بعد شفائه من الإصابة إثر إجرائه لجراحة بعد تعرضه لقطع في وتر أكيلس.

وأوضح سعد في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي، أنه ليس مقيدا في قائمة الفريق هذا الموسم، وبالتالي عودته ستكون الموسم المقبل.

وسرد سعد تفاصيل رفع اسمه من القائمة بعد إصابته: "الأهلي خيرني قبل رفع اسمي لقيد كهربا والاستفادة من مكاني بالقائمة، ورحبت بالأمر".

وأكمل: "بعد رفع اسمي كنت لاعبا حرا، عرفت ذلك بالصدفة، ولكني وقعت على بياض دون تحديد قيمة عقدي"، مضيفا: "الأهلي كبير جدا.. وأي حد فينا كان يحلم إنه يعدي من أمام بوابة النادي.. ولما أكون موجود في كيان كبير لازم أقدر النعمة اللي أنا فيها وأحترم الكيان".

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وأضاف: "نمر بمرحلة مهمة، اللاعب اللي عنده مشكلة دلوقتي يأجلها.. متشمتوش فينا حد، وزعلت إن بعض الناس مقدروش قيمة الأهلي وشعار النادي خلال الفترة الأخيرة".

وحكى سعد عن موقف تعرض له الفريق في بطولة دوري الأبطال 2013: "كنا في موقف صعب بمرحلة المجموعات، وحدثت مشادة خلال المران، فقام محمد أبو تريكة، رغم أنه لم يكن قائد الأهلي وقتها، بقطع التمرين، وجمع اللاعبين وأدار محاضرة مع اللاعبين".

وأشار إلى أن الثنائي محمد يوسف المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، كانا متواجدين ولم يعقبا، بعد حل الأمر بين اللاعبين.

وعقّب على ذلك الموقف: "بعد هذا الموسم كنت مقتنع إننا هنفوز بالبطولة وفعلا توجنا بها بعد الفوز على ليوبارد، والزمالك، وأورلاندو الجنوب أفريقي".