ملف الخميس.. فوز الزمالك.. واعتذار كهربا.. وعودة ديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار والأحداث الرياضية، ليوم الخميس 3 سبتمبر.

أمير يطالب اتحاد الكرة بتحديد المتأهلين لدوري الأبطال.. ويؤكد: "خططنا لرحيل كهربا"

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أجرى تغييرا في طريقة اللعب أمام بيراميدز لتعويض غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق.

إسبانيا تخطف تعادلا قاتلا أمام ألمانيا في دوري أمم أوروبا

استهل المنتخب الألماني لكرة القدم مسيرته في النسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا بتعادل درامي 1 / 1 مع نظيره الإسباني اليوم الخميس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بدوري القسم الأول من البطولة والتي شهدت اليوم أيضا فوز المنتخب الأوكراني على نظيره السويسري 2 / 1 .

فيديو: أول تعليق من محمود كهربا على "عقوبة المليون"

تقدم محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي باعتذار لزملائه بالفريق وحارس مرماه محمد الشناوي، متمنيًا التوفيق لفريقه في المباراة المقبلة.

الزمالك يحقق فوزا معتادا أمام بيراميدز بثنائية وينفرد بالوصافة

حقق الزمالك فوزًا مثيرًا على حساب بيراميدز بهدفين نظيفين، ضمن الأسبوع الـ24 لمسابقة الدوري، على ملعب الدفاع الجوي.

شرويدة يخطف تعادلاً قاتلاً للحرس أمام نادي مصر

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خطف حرس الحدود تعادلاً قاتلاً أمام نظيره نادي مصر بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري.

غياب معلول وصالح.. وعودة ديانج وفتحي لقائمة الأهلي أمام دجلة

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تعادل طنطا والاتحاد في الدوري

أدرك فريق طنطا تعادل ثمين مع الاتحاد السكندري بهدف في كل شبكة في المباراة التي جرت الخميس على ملعب الدفاع الجوي لحساب الجولة 24 من دوري WE المصري.

مصدر لـ"الخليج 365": ديانج يتوجه للأهلي فور وصوله للقاهرة

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي أن المالي أليو ديانج الذي تأخر في العودة من بلاده بسبب بعض الأوراق سيتوجه إلى النادي فور وصوله القاهرة اليوم الخميس.

تقارير: ميسي مستمر مع برشلونة بنسبة 90%

يبدو أن الحرب بين برشلونة وليونيل ميسي لاعب الفريق الكتالوني تتجه نحو النهاية قبل أن تبدأ، فبعض التقارير الأرجنتينية ألمحت إلى أن قائد التانجو على وشك التراجع عن قرار الرحيل عن كامب نو.

إعلان مواعيد الدوري المغربي.. ديربي الدار البيضاء يتعارض مع دوري الأبطال

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، مواعيد المباريات المؤجلة لبطولة الدوري، وبينهم مباراة ديربي الدار البيضاء بين فريقين الوداد والرجاء.