الأهلي يواجه وادي دجلة قبل 5 خطوات من التتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

يصطدم الأهلي بفريق وادي دجلة في مباراة الجولة 24 في بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة، من أجل تحقيق فوز جديد يقربه من التتويج باللقب.

الأهلي يسيطر على قمة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة جمعها من 23 نقطة مقابل 45 نقطة للزمالك وبيراميدز بعد خصم 3 نقاط من الأبيض، وكلاهما لعب 24 مباراة.

وقدم الزمالك هدية إلى الأهلي بفوزه على بيراميدز من أجل اختصار طريق الفوز ببطولة الدوري رقم 42، حيث بات الأحمر في حاجة إلى الفوز في 5 مباريات فقط من 11 متبقية للتتويج رسمياً.

ويسعى الأحمر لاستغلال الحالة الفنية الجيدة التي ظهر بها في مباراة المصري الأخيرة التي انتهت بثنائية نظيفة لصالح المتصدر.

ويتسلح الأهلي بمهاجمه المتألق أليو بادجي الذي سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفاً في مباراة المصري، لكن تقنية الفيديو قلصت حصيلته النهائية إلى هدف واحد محتسب وصناعة صحيحة.

وبعد إصابة عمرو السولية وسفر أليو ديانج إلى بلاده في أجازة قصيرة ازدادت الشكوك حول وجوده هزة في الفريق، لكن ديانج عاد قبل مباراة دجلة بأكثر من 24 ساعة ليدخل القائمة ويصبح جاهزاً للمشاركة.

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على الجهة الأخرى يمر وادي دجلة بواحدة من أفضل فتراته على الإطلاق في مسابقة الدوري، حيث حقق العديد من النتائج الإيجابية بعد فترة توقف الدوري ولم يتعرض لأي هزيمة.

تصحيح مسار دجلة في الدوري قفز به إلى المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة جمعها من 23 مباراة ليودع منطقة الهبوط ويحاول اقتحام النصف الأعلى من الجدول.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 24 في الدوري المصري

التاريخ: 4 سبتمبر 2020

التوقيت: 8 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس