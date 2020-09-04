مصدر لمصراوي: اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي بالكاف الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
أكد مصدر أن المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي "كاف"، سيعقد اجتماعا استئثنائيا يوم الخميس المقبل.
ولم يفصح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن السبب وراء الاجتماع، حيث كان مقررًا أن يعقد اجتماع المكتب التنفيذي العادي شهر ديسمبر المقبل.
وكان كاف قرر موعد فتح باب القيد للموسم الجديد، وطرق تأهل الأندية للبطولات الأفريقية الموسم المقبل، ومواعيد استئناف مباريات نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.
وحدد المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والذي عُقدَ نهاية شهر يونيو عبر تقنية الفيديو، موعد الانتخابات المقبلة لتكون 12 مارس من عام 2021.
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