إعلان مواعيد الدوري المغربي.. ديربي الدار البيضاء يتعارض مع دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، مواعيد المباريات المؤجلة لبطولة الدوري، وبينهم مباراة ديربي الدار البيضاء بين فريقين الوداد والرجاء.

ووضع الاتحاد المغربي في الجدول المعلن، المباراة المؤجلة بين الرجاء والوداد في ديربي كازابلانكا، ضمن الجولة الـ25 يوم 24 سبتمبر.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن مواعيد مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال بين الرجاء المعربي والزمالك يوم 25 سبتمبر، ومباراة الوداد والأهلي يوم 26 سبتمبر.

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وأشار الاتحاد المغربي في بيانه، أنه سيتم الإعلان لاحقا عن جدول مفصل للجولات الـ27، و28، و29، و30 بعد الانتهاء من المؤجلات.

وكان الاتحاد المغربي أوقف البطولة عقب الجولة الـ26 من أجل إقامة المباريات المؤجلة قبل استكمال المسابقة، ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بإقامة المباريات وفقا للجدول المعلن، وعدد أيام الراحة بين المباراتين.