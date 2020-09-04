أمير يطالب اتحاد الكرة بتحديد المتأهلين لدوري الأبطال.. ويؤكد: "خططنا لرحيل كهربا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أجرى تغييرا في طريقة اللعب أمام بيراميدز لتعويض غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق.

وغاب طارق حامد عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف، في المباراة التي فاز خلالها الأبيض بهدفين نظيفين.

وأضاف أمير في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة، إن الفريق سيؤدي بشكل قوي حتى آخر مباراة، حتى لو لم يتوج ببطولة الدوري.

كما جدد أمير هجومه على ضغط المباريات: "ما يحدث الآن عك، والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق كشف الأمر من البداية والإصابات عديدة في صفوف الفريق".

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وأضاف: "بنخسر كل مباراة لاعب جديد ولا نريد أن نصل لمباراة نصف النهائي بدوري الأبطال والفريق بالكامل مصاب"

وطالب المشرف على الكرة بالزمالك، من اتحاد الكرة بإرسال الأندية التي ستشارك في أفريقيا الموسم المقبل: "خطاب الاتحاد الأفريقي واضح، ويجب أن يحسم اتحاد الكرة كيف سيتم تحديد الأندية المتأهلة".

وحدد أمير أهداف الزمالك، بخوض بطولة أفريقيا، والعمل على حسم مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وعن أزمة كهربا مع النادي الأهلي، قال أمير مرتضى: "كنا دائما نرى أن كهربا لاعب لن يكمل مسيرته معنا، وشخصيته لا تناسب الزمالك، وخطتنا كانت رحيله وتسويقه بسبب مشاكله التي تروها الآن".

وأكمل: "لم نكن نعلن عقوبات كهربا علشان منحرقوش، ولأننا نريد تسويقه، فهو تعرض لخصومات وعقوبات كثيرة في الزمالك".