طبيب الزمالك يطالب بإيقاف الدوري من أجل الاستعداد لإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

طالب محمد أسامة طبيب فريق الزمالك بإيقاف بطولة الدوري من أجل الاستعداد لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومواجهتي الوداد المغربي.

وفي تصريحات لقناة ناديه قال طبيب الزمالك :"نعاني من ضغط هائل، سنلعب مباراة أخرى يوم الأحد المقبل، اللاعبون في حالة من الضغط البدني والعصبي لا تحتمل".

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وأضاف أسامة :"يجب أن نتوقف من أجل إفريقيا، اللاعبون يستهدفون الفوز في كل مباراة، والتحضير يكون كبير، كل هذا يزيد من الضغوطات على الفريق".

وتابع طبيب الزمالك :"من الممكن أن نعود بعد بطولة إفريقيا لاستئناف الدوري كما يريدون، حتى لو استمرت المسابقة للعام المقبل، لكن اتركونا في مهمتنا القومية في إفريقيا".

وعن إصابات الفريق أمام بيراميدز أنهى أسامة حديثه قائلاً:"محمود الونش تعرض لإصابة في الجانب الداخلي للركبة، وكذلك محمود شيكابالا، وكل هذا بسبب ضغط المباريات".