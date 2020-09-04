زيزو: كارتيرون أخبرني بمركزي بعد إيقاف حامد والانتصار بست نقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد سيد "زيزو" جناج الزمالك بأنه مستعد للعب في أي مركز، قائلًا أن باتريس كاتيرون المدير الفني للفريق أخبره أنه سيلعب في وسط الملعب فور تأكيد غياب طارق حامد أمام بيراميدز.

وقال زيزو في تصريحاته لقناة "الزمالك" مستعد للعب في حال غياب أي لاعب ولا يوجد مشكلة، والحمد لله على الفوز أمام بيراميدز، فهو انتصار بست نقاط لأننا نواجه فريق منافس لنا، خاصة وأنه أمام فريق يسعى لنفس الهدف وهو المركز الثاني."

ولعب زيزو في وسط الملعب خلال الفوز الذي حققه الأبيض على بيراميدز بنتيجة 2-0، وغاب طارق حامد عن المباراة بداعي الإيقاف.

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وتابع زيزو: "كارتيرون تحدث معي بعد تأكيد غياب طارق حامد، وأنا شخص يحب أن يبذل كل الجهد من أجل مساندة المدير الفني الذي أعمل معه، وأحقق أهدافه."

واختتم قائلًا: "ما دام لدي جهد فسوف أعمل من أجل الفريق بقدر الإمكان وسأعمل على تنفيذ كل التعليمات التي تسند إلي."

وتقدم الزمالك إلى الركز الثاني في جدول الترتيب بأفضلية المواجهات المباشرة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.