الزمالك : أرسلنا ملف نادي القرن لـ الفيفا والمحكمة الدولية

كشف أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إرسال ملف نادي القرن لفيفا والمحكمة الدولية والجهات المعنية، مشيرًا الي أن النادي في اتنتظار الرد علي شكواه.

وقال منصور في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: " النادي جهز جميع أوراقه من أجل قضية نادي القرن، وتم ارسالها بالفعل لجميع الجهات المعنية بالأزمة، ونحن نتابع الملف لمعرفة النتائج النهائية". أن النادي في اتنتظار الرد علي شكواه.وقال منصور في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: " النادي جهز جميع أوراقه من أجل قضية نادي القرن، وتم ارسالها بالفعل لجميع الجهات المعنية بالأزمة، ونحن نتابع الملف لمعرفة النتائج النهائية".

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