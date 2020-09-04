أحمد حسن : كارتيرون يجيد اللعب في المباريات الكبرى

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية عن قدرة الزمالك علي التفوق علي أي فريق يلعب كرة هجومية أمامه، في ظل اعتماد المدير الفني للفريق علي اللعب في المساحالت في خط الدفاع.

وقال أحمد حسن في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: " الزمالك تحت قيادة كارتيرون يجيد اللعب أمام الفرق الكبري التي تقدم كرة هجومية، وهو ما ظهر جليًا في مباراة اليوم أمام بيراميدز".

وتابع " الفلوس فقط لن تجلب البطولات، ويجب أن يتم خلق دوافع للاعبي بيراميدز من أجل تحقيق الفوز بالبطولات".

كما أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية أن الأمور المصرية تتغير بسرعة، مشيرًا إلي أن لو كهربا لعب وجاب جول بكرا الناس هتنسى مشاكله.

وقال أحمد حسن في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: " كهربا صور فيديو اعتذر خلاله عن ما حدث في المران الصباحي، والأمور انتهت".

وانتقل أحمد حسن للحديث عن رأيه فى استخدام تقنية الفار في أمام الفرق الكبري التي تقدم كرة هجومية، وهو ما ظهر جليًا في مباراة اليوم أمام بيراميدز".وتابع " الفلوس فقط لن تجلب البطولات، ويجب أن يتم خلق دوافع للاعبي بيراميدز من أجل تحقيق الفوز بالبطولات".كما أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية أن الأمور المصرية تتغير بسرعة، مشيرًا إلي أن لو كهربا لعب وجاب جول بكرا الناس هتنسى مشاكله.وقال أحمد حسن في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: " كهربا صور فيديو اعتذر خلاله عن ما حدث في المران الصباحي، والأمور انتهت".وانتقل أحمد حسن للحديث عن رأيه فى استخدام تقنية الفار في الدوري المصري ، مؤكدًا أنها لم تنهي أخطاء التحكيم التي ما زالت موجودة حتي الان".

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