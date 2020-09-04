الزمالك : لن نتعاقد مع كهربا حال رحيله عن الأهلي

شدد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على صعوبة التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا مرة أخري، في حالة رحيلهن عن الاهلي.

وقال منصور في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: " كهربا هرب من

الزمالك من اجل الانتقال للاهلي، فليس من الطبيعي بعد ذلك عودته مرة اخري للنادي".وتابع "مش عايز كهربا يمشي من الاهلي، علشان يدفع الغرامة".

وجه أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تساؤلًا حول

من سيتحمل قيمة الغرامة التي تم توقيعها علي محمود عبد المنعم كهربا بعد رحيله عن النادي، هل سيتحملها اللاعب أم سيسددخا النادى الأهلي.وقال منصور في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: " اشم رائحة ابعاد الأهلي عن الأزمة، لان في حالة رحيل اللاعب بنهاية الموسم، من سيدفع الغرامة".