أحمد مرتضي : سيناريو رمضان صبحي لن يتكرر مع فرجاني ساسي

وجه أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة اطمئنان لجماهير ناديه، حول استمرار التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال منصور في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: " سيناريو رمضان صبحي الذي حدث في

النادى الأهلي لن يتكرر مرة اخري مع فرجاني".وتابعوتابع " جددنا ل٣ لاعبين في نصف ساعة، وعلي الجماهير الاطمئنان علي فريقها والصفقات الجديدة".

كشف أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وجود مفاوضات سابقة مع نادي هدرسفيلد الانجليزي،

من أجل التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق بعد انتهاء اعارته مع الأهلي.وقال منصور في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: "كان هناك رغبة للتعاقد مع صبحي، لكن تلك الرغبة انتهت تمامًا بعد ظهور اللاعب بقميص نادي بيراميدز".وأكد عضو الزمالك أن صبحي لم يخطأ فيما فعله مع النادى الأهلي، وكل لاعب من حقه البحث عن مصلحته.