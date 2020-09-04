كشف أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اقتراحه بسفر فريقي الزمالك والأهلى علي متن طائرة خاصة للذهاب إلي المغرب استعدادًا لمواجهتي الرجاء والوداد المغربيين علي الترتيب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقال مرتضي في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: "اقترحت سفر الفريقين مع بعضهما، كونهما ناديين مصريان ويجب أن يظهرا بمظهر جيد".

أكد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اجتماع مجلس ادارة نادي الزمالك اليوم الجمعة، سيتم خلاله الاستقرار علي رئيس بعثة الفريق في المغرب استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح منصور في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار، عن وجود اتصالات مع السفارة المصرية في المغرب لترتيب فندق الاقامة، وملاعب التدريب قبل السفر إلي المغرب، من أجل تذليل أية عقبات قد تواجه الفريق. برنامجه المذاع على قناة النهار: "اقترحت سفر الفريقين مع بعضهما، كونهما ناديين مصريان ويجب أن يظهرا بمظهر جيد".أكد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اجتماع مجلس ادارة نادي الزمالك اليوم الجمعة، سيتم خلاله الاستقرار علي رئيس بعثة الفريق في المغرب استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.وأوضح منصور في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار، عن وجود اتصالات مع السفارة المصرية في المغرب لترتيب فندق الاقامة، وملاعب التدريب قبل السفر إلي المغرب، من أجل تذليل أية عقبات قد تواجه الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مرتضي منصور: أقترح سفر الأهلي والزمالك للمغرب على طائرة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.