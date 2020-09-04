بيراميدز يسافر غداً للغردقة استعداداً لمواجهة الجونة

يسافر فريق الكرة بنادي بيراميدز في الثالثة عصر اليوم، الجمعة، إلى مدينة الغردقة استعدادا لموجهة الجونة في مباراة الجولة ٢٥ من الدوريالممتاز.
ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة من مساء الأحد المقبل على نظيره الجونة، باستاد الجونة بالبحرالأحمر.
وقرر الكرواتي أنتي تشاتشيتش أن يسافر الفريق عصر الجمعة مباشرة على أن يؤدي مرانه الأخير بملعب الجونة في الثامنة من مساء السبت، قبل خوض اللقاء المقرر له مساء الأحد
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