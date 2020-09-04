تقارير .. الترجي يقطع الطريق علي بيراميدز في صفقة الهوني

كشفت تقارير تونسية عن تطورات جديدة بخصوص رحيل النجم الليبي حمو الهوني حناح فريق الترحي عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال موقع "فوت ٢٤" التونسي ان ادارة نادي الترجي نجحت في التوصل لاتفاق مع الهوني بتمديد عقده مع النادي لموسمين حتي ٢٠٢٣. الترجي نجحت في التوصل لاتفاق مع الهوني بتمديد عقده مع النادي لموسمين حتي ٢٠٢٣. واشار الموقع الي ان الهوني تلقي عدة عروض في الفترة الماضية من الريان القطري بخانب عرض من نادي بيراميدز. الفترة الماضية من الريان القطري بخانب عرض من نادي بيراميدز. وبحسب ما انفردت به "الوفد" في وقت سابق، تواصل مسئولو بيراميدز مع النجم الليبي لمعرفة مطالبه المادية تمهيدا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بعد ان فتح خطا للتفاوض مع النادي التونسي.

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