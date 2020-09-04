الميركاتو الصيفي : ماسيمو أودو مدربًا لفريق بيسكارا في ولاية ثانية

جدد نادي بيسكارا الإيطالي علاقته بالمدرب الشاب “ماسيمو أودو” عن طريق إعادته لمنصب المدير الفني للفريق بعقد رسمي قبل أسابيع من بداية الموسم الكروي الجديد 2021/2020، ليعود المدرب ذو الـ44 عامًا إلى النادي الذي عمل معه بالفعل في الفترة من 2015 إلى 2017.

المدافع الأسبق لناديي لاتسيو وميلان، أوضح في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا أن عقده مع بيسكارا سيمتد لمدة عامين، وهو ما لم تذكره إدارة بيسكارا في البيان الرسمي الذي نُشر يوم الخميس.

وكان أودو قد تولي تدريب بيسكارا في فترة سابقة بين عامي 2015 و2017، ونجح في قيادته للتأهل إلى السيريا أي.

وبعد ذلك انتقل أودو لتدريب عدة فرق أمثال “أودينيزي وكروتوني وبيروجيا”، قبل أن يتم فسخ العقد بينه وبين بيروجيا بالتراضي في أغسطس الماضي، عقب هبوط الفريق إلى القسم الثالث، بعد الهزيمة في التصفيات أمام بيسكارا.

وكان أودو قد بدأ مسيرته التدريبية في عام 2013 رفقة فريق شباب جنوى، وذلك عقب اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة في الدوري الإيطالي، كان أغلبها بقميص ميلان، كما لعب كذلك لصالح لاتسيو، نابولي وبايرن ميونيخ.