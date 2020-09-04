الميركاتو الصيفي : ريدينج يُفعل بند شراء أوفي إيجاريا من ليفربول

فعلت إدارة نادي ريدينج القابع في الدوري الانجليزي الدرجة الأولى، بند شراء لاعب ليفربول المعار “أوفي إيجاريا”، وأكدت توقيع اللاعب على عقد طويل الأمد في بيان رسمي نهاية هذا الأسبوع.

ولعب إيجاريا بين صفوف ريدينج منذ ميركاتو يناير 2019 على سبيل الإعارة من ليفربول، قبل أن يُفعل فريق ملعب مادجستيك بند أحقية الشراء الذي أدرج في عقده عند انضمامه بنظام الإعارة قبل عام ونصف.

وشارك لاعب الوسط الشاب خلال الموسم الماضي 2020/2019 في 39 مباراة بمختلف المسابقات مع ريدينج، سجل خلالهم ثلاث أهداف فقط، كما صنع 5 آخرين.

يذكر أن إيجاريا انضم لصفوف ليفربول عام 2014، قادمًا من صفوف أكاديمية آرسنال، ليبدأ في شق طريقه رفقة الريدز، حيث شارك في أولى مبارياته مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في سبتمبر 2019 ضد ديربي كاونتي.

وشارك لاعب الوسط ذو ال22 عاما في 8 مباريات مع الفريق الأول في ليفربول، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى سندرلاند ثم رينجرز الاسكتلندي، قبل أن يستقر في صفوف ريدينج الإنجليزي.