الميركاتو الصيفي : الاهلي القطري يترك مهاجمه ينتقل إلى إنترناسيونال

أكدت إدارة نادي إنترناسيونال البرازيلي نجاح صفقة انضمام لاعب الأهلي القطري “أبيل هيرنانديز” نهاية هذا الأسبوع لصفوف الفريق بعقد قصير الأمد يمتد حتى 30 يونيو 2021.

وجاء إعلان الصفقة عبر مقطع فيديو نُشر على حساب النادي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، يتحدث خلال المهاجم الأوروجواياني “دييجو فورلان” الذي سبق له تمثيل إنترنسيونال في الفترة ما بين عامي 2012، و2014.

وجاء تعاقد الفريق البرازيلي مع أبيل هيرنانديز، لتدعيم خط هجوم النادي، عقب إصابة النجم البيروفي باولو جيريرو في ركبته، والتي ستبعده عن صفوف إنترناسيونال حتى نهاية الموسم الجديد 2021/2020.

أبيل ماتياس هيرنانديز بلاتيرو ، صاحب الـ 30 عامًا، ولد في أوروجواي وشارك في 29 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي، سجل خلالهم 11 هدفًا.

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ويُعد أبيل هيرنانديز ، لاعب نادي باليرمو السابق، ثالث أفضل هداف في تاريخ منتخب أوروجواي رغم قلة مشاركاته، ويأتي خلف الثنائي لويس سواريز وإدينسون كافاني.

وشارك أبيل هيرنانديز مع أوروجواي في كأس العالم 2014، بالاضافة إلى مشاركته في ثلاث نسخ لكوبا أمريكا، والتي توج بلقبها في عام 2011.

وكان اللاعب قد أصبح حرا بعد نهاية عقده مع فريقه السابق الأهلي القطري في يونيو الماضي، وكانت له عدة محطات في الدوريات الأوروبية، رفقة باليرمو الإيطالي، هال سيتي الإنجليزي وسيسكا موسكو الروسي.