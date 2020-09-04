الميركاتو الصيفي : رونالدو يُضيف حارس وست هام لتشكيلة بلد الوليد

نجح مالك نادي ريال بلد الوليد الإسباني “الظاهرة رونالدو” في إضافة صفقة جديدة مميزة خلال الميركاتو الصيفي الحالي قبل 25 يومًا من انطلاق الدوري الاسباني موسم 2021/2020، تمثلت هذه المرة في حارس مرمى وست هام يونايتد “روبرتو خيمينيز جاجو” بعقد مدته 3 أعوام، ينتهي في 30 يونيو 2023.

وأوضح الموقع الرسمي لفريق بلد الوليد أن عودة الحارس الإسباني صاحب الـ34 عامًا إلى الليجا جاءت مجانية بعد انتهاء عقده مع وست هام يونايتد.

وأضاف الموقع “عودة روبرتو خيمينيز إلى الليجا ستشكل إضافة كبيرة بالنسبة للنادي، حيث خاض أكثر من 280 مباراة خلال مسيرته الكروية الطويلة”.

وبدأ روبرتو خيمينيز مسيرته مع أكاديمية أتلتيكو مدريد، قبل أن يشارك مع الفريق الأول في الدوري الإسباني موسم 2005/2006، ثم ذهب بعد ذلك على سبيل الإعارة لعدة فرق مثل خيمناستيك دي تاراجونا وريكريتيفو دي ويلفا وسرقسطة، حتى انتقل نهائيا لصفوف بنفيكا، وخاض عدة تجارب آخرى مع أولمبياكوس، إسبانيول، ملقا، وأخيرا وست هام.

ولعب روبرتو خيمينيز 10 مباريات مع وست هام، واستقبلت شباكه 21 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في مباراة وحيدة، لينتقل إلى صفوف ديبورتيفو ألافيس على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي 2020، ليشارك في 9 مباريات في الدوري الإسباني، استقبلت شباكه 19 هدفًا، بينما خرج بشباك نظيفة في مباراتين.