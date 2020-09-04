أخبار ريال مدريد : ملعب سانتياجو برنابيو جاهز لاستقبال المباريات

أكد الصحفي الإسباني المتخصص في أخبار ريال مدريد “خافيير كاريتا سيرا” جاهزية ملعب سانتياجو برنابيو لاستقبال مباريات الفريق بدءًا من الموسم المقبل 2021/2020.

وشارك خافيير كاريتا سيرا صورًا للملعب بمظهره الجديد، نقلتها عنه صحيفة “الآس” المدريدية، التي أشارك إلى أن أول مباراة على أرض ريال مدريد بموسم 2021/2020 ستكون ضد بلد الوليد يوم 30 سبتمبر الجاري.

ولا يحتوي الملعب الجديد على العشب القابل للسحب الذي سيكون جزءًا من المشروع النهائي، ولكنه تركيب مؤقت بحيث يمكن ريال مدريد لعب المباريات على الأرض بينما يتم تجديد مناطق أخرى من الملعب.

وسيشهد جزء من تجديد الملعب عشباً قابلًا للسحب بالكامل مما يعني أن الأرض ستكون بعد ذلك مكانًا قابلاً لإقامة الحفلات الموسيقية والأحداث الأخرى غير المتعلقة بكرة القدم من أجل زيادة أرباح النادي.

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وسيلعب ريال مدريد أولى مبارياته خلال الموسم 2020/2021 خارج أرضه ضد ريال سوسيداد وريال بيتيس على التوالي، قبل أن يستضيف ريال بلد الوليد المملوك لأسطورة النادي الملكي “الظاهرة رونالدو“.

ولعب فريق المدرب زين الدين زيدان آخر مبارياته في الدوري لعام 2019-20 في ملعب فريق الشباب (ريال مدريد كاستيا) والذي يحمل اسم أسطورة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ 20 “ألفريدو دي ستيفانو“، لكنه سيعود الآن إلى معقله الدائم سانتياجو برنابيو.