الميركاتو الصيفي : أستون فيلا يتعاقد مع ظهير نوتنجهام فورست بمبلغ ضخم

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده مع الظهير الأيمن لفريق نوتنجهام فورست “ماتي كاش” بعقد يمتد لأربع سنوات، كأحد أهم صفقات أستون فيلا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن الصفقة وصلت قيمته إلى 17 مليون جنيه إسترليني، في حال استيفاء جميع البنود المتعلقة بالمكافآت والأداء خلال المواسم الثلاث القادمة.

وخضع اللاعب للفحص الطبي مساء أمس الاربعاء، ليعلن الفيلانز نجاح الصفقة في اليوم التالي -اليوم الخميس 3-9-2020-.

وقال ماتي كاش في تصريحات للموقع الرسمي لفريقه الجديد “إنه أمر رائع للغاية أن أوقع عقدًا لمدة خمس سنوات في أستون فيلا، وهو شيء طالما حلمت به منذ أن كنت صغيراً، أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ، إنه حقًا حلم يتحقق”.

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وأضاف ماتي كاش صاحب ال23 عامًا ” لا أطيق الانتظار حتى ألتقي بالفريق وألتقي بالجميع من حول النادي والمشجعين”.

وتحدث المدير الفني لأستون فيلا دين سميث عن لاعبه الجديد قائلاً “يسعدنا أن نرحب بماتي في فيلا ونعتقد أننا ضمنا أحد ألمع الشباب في إنجلترا، لديه سجل لعب ممتاز للاعب شاب ونعتقد أنه سيستقر بسهولة وسيواصل تطوره السريع لينافس على مقعد أساسي”.

جدير بالإشارة أن كل منن شيفيلد يونايتد ووست هام قدما عروض شراء للمدافع في وقت سابق من هذا الصيف، لكن أستون فيلا حسم الصفقة، وسجل سجل كاش ثماني أهداف في 41 مباراة الموسم الماضي، لكن فريقه نوتنجهام فورست فشل في الوصول إلى التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.