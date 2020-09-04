لويس إنريكي: لن أغير فلسفتي.. وتراوري ضم الخطة المستقبلية

أكد المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي، جاهزية منتخب بلاده لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية، موضحًا أنه لا بديل عن الفوز للماتادور الإسباني في جميع المباريات القادمة لضمان منافسة ألمانيا على صدارة المجموعة.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اسبانيا والمانيا “نأمل في تحقيق الفوز بجميع مباريات دوري الأمم الأوروبية، شعارنا هو الفوز ثم الفوز فقط، وهذا دوري كمدرب هنا”.

وأضاف “يجب أن أجد الحلول فجميع الفئات الأخرى من منتخب اسبانيا تحقق الإنجازات والألقاب بصفة مستمرة، وتسير بشكل سليم نحو ضخ المواهب بصورة مستمرة نحو المنتخب الأول، ويجب عليّ أن استفيد من ذلك، وأمنح الفرصة لهذه المواهب”.

وتابع حديثه “أحب اللعب ضد ألمانيا وأوكرانيا، هناك مدربين ينتقدون هذه المباريات لكني أعشقها، ولن أغير فلسفتي التدريبية، سنحاول الاستحواذ على الكرة وتشكيل خطورة أكبر على مرمى المنافسين، وهذه هي الفلسفة التي منحتنا نتائج رائعة لعدة سنوات (كأس أمم أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010)”.

وأكمل مدرب برشلونة السابق حديثه “آداما تراوري (لاعب ولفرهامبتون) مشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لكن الأطباء أخبروني أنه من المحتمل جاهزيته لمباراة أوكرانيا، ولدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين والباب مفتوح أمام الجميع، سوف أجرب كثيرا حتى اختار العناصر المناسبة”.