غايا ينقذ إسبانيا من الخسارة أمام الألمان فى افتتاح دوري الأمم الاوروبية

أنقذ مدافع فالنسيا خوسي لويس غايا منتخب بلاده إسبانيا من الخسارة أمام مضيفه الألماني بإدراكه التعادل 1-1 في الوقت القاتل الخميس في شتوتجارت في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة من النسخة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وكان المنتخب الألماني في طريقه إلى حسم نتيجة المباراة بهدف لمهاجم تشلسي الانجليزي الجديد تيمو فيرنر (51)، لكن غايا نجح في إدراك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وكانت المباراة الرسمية الأولى بين “لا روخا” والمانشافت بطل مونديال 2014 منذ نصف نهائي كأس العالم 2010 التي حسمتها اسبانيا بهدف نظيف برأسية كارليس بويول قبل ان تمضي قدما وتفوز بالنهائي على حساب هولندا في جنوب افريقيا.

كما كانت المباراة الأولى لمدرب اسبانيا لويس انريكي منذ عودته الى رأس الجهاز الفني في نوفمبر الماضي لفترة ثانية بعد اولى بين يوليو 2018 ويونيو 2019 قرر التوقف بعدها بسبب مرض ابنته التي توفيت لاحقا.

وعادت الحياة اليوم إلى روزنامة المباريات الدولية بعد فترة غياب وتوقف طويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

وأهدر المنتخب الألماني (مانشافت) اليوم فرصة تحقيق الانتصار الأول له في بطولات دوري أمم أوروبا بعدما خاض فعاليات النسخة الأولى من البطولة ضمن مجموعة تضم معه منتخبي فرنسا وهولندا ، ولم يحقق الفريق أي فوز في مبارياته بهذه المجموعة وقتها ما أدى لهبوطه إلى دوري القسم الثاني بالبطولة بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة.

ولكن الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) قرر زيادة عدد المنتخبات المشاركة في دوري القسم الأول إلى 16 منتخبات بدلا من 12 منتخبا ما ساهم في عودة المانشافت إلى القسم الأول.

ومنح يواخيم لوف المدير الفني للمانشافت الراحة للاعبي بايرن ميونخ الألماني بعد مشاركتهم مؤخرا في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز فيه الفريق على باريس سان جيرمان الفرنسي مطلع الأسبوع الماضي نظرا لتأخر انتهاء الموسم الأوروبي بسبب أزمة “كورونا”.

كما منح لوف اللاعبين لوكاس كلوسترمان ومارسيل هالشتنبرج نجمي لايبزج راحة أيضا حيث خاض فريقهما الدور قبل النهائي في دوري الأبطال الأوروبي قبل نحو أسبوعين فقط.

وفي المقابل ، منح لوف الفرصة إلى روبن جوسينز لاعب أتالانتا الإيطالي للمشاركة ضمن التشكيلة الأساسية للمانشافت في مباراة اليوم.

وكانت آخر مباراة سابقة دولية خاضها المانشافت شهدت فوزا كاسحا للفريق على منتخب أيرلندا الشمالية 6 / 1 في تصفيات يورو 2020 وذلك خلال نوفمبر 2019 .

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وتم تأجيل مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني في دوري أمم أوروبا خلال مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وكانت مباراة اليوم هي الأولى للمانشافت من ثماني مباريات يخوضها الفريق في غضون 11 أسبوعا قبل التركيز بعد ذلك على بطولة كأس أمم أوروبا 2021 .

وحرم المنتخب الإسباني مضيفه من تحقيق الفوز الثمين مع استئناف نشاطه بعد 289 يوما من آخر مباراة سابقة خاضها الفريق.

ويحل المانشافت ضيفا على المنتخب السويسري يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

وقدم اللاعب مباراة لا تنسى في مسيرته ليس لأنها أقيمت فقط بدون جماهير في ظل البروتوكول الصحي الصارم المطبق في مباريات البطولة ، ولكن أيضا للمستوى الجيد الذي قدمها في شوطي المباراة كما صنع هدف الفوز الذي سجله فيرنر لاعب شتوتجارت ولايبزج السابق وتشيلسي الإنجليزي حاليا، ورفع فيرنر رصيده إلى 12 هدفا مع المانشافت في المباريات الدولية.

وقدم المانشافت بداية قوية في المباراة وتصدى ديفيد دي خيا حارس مرمى المنتخب الإسباني لضربة رأس من تيلو كيرير ثم تصدى لكرة أخرى من جوليان دراكسلر.

وتصدى دي خيا بحركة أكروباتية رائعة لتسديدة أخرى من ليروى ساني المنضم مؤخرا لبايرن ميونخ من مانشستر سيتي الإنجليزي والذي استأنف مسيرته الدولية من خلال هذه المباراة بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ودفع لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني بلاعبه الناشئ أنسو فاتي 17/ عاما/ مهاجم برشلونة خلال الشوط الثاني من المباراة لتكون أول مشاركة دولية له مع المنتخب الإسباني كما دفع إنريكي باللاعب فيران توريس نجم مانشستر سيتي لتكون المباراة الدولية الأولى له مع الفريق.

وسجل فاتي هدفا بضربة رأس في الوقت بدل الضائع للمباراة وظن أنه هدف التعادل ولكن الهدف ألغي بسبب وجود خطأ من زميله المدافع العملاق سيرخيو راموس ضد اللاعب الألماني ماتياس جينتر قبل تسجيل الهدف مباشرة.

واستغل الماتادور الإسباني الارتباك أمام المرمى الألماني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع اثر تمريرة من توريس وسجل جايا هدف التعادل في الوقت القاتل.

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