التبديلات الخمسة: أندية الدوري الإنجليزي ترفضها والدوري الألماني يعلن إستمرارها

رفضت أندية البريمييرليغ مجددا اقتراح اجراء خمسة تغييرات للموسم الجديد وذلك من خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته لمناقشة خطط انهاء الموسم في حال عودة تفشي وباء كورونا.

و قُدم اقتراح يهدف إلى زيادة عدد التغييرات إلى خمسة في الموسم القادم، بالإضافة إلى وجود تسعة لاعبين على مقاعد البدلاء، لكن الاقتراح لم يحصل على الأربعة عشر صوتاً المطلوبة.

وأكدت تقارير اعلامية أن الموسم المقبل سيشهد عودة التبديلات الثلاثة كحد أقصى في كل مباراة، بالإضافة إلى سبعة لاعبين على دكة البدلاء.

إلى ذلك، أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، الخميس، تمديد العمل بنظام التبديلات الخمسة في الموسم القادم، مثلما كان الأمر لدى استئناف الموسم الماضي في مايو/ أيار المنصرم، عقب التوقف بسبب فيروس كورونا.

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وجاء هذا الإعلان على لسان رئيس الرابطة كريستيان سيفيرت، الذي أكد أنه بإمكان مدربي أندية الدوري الألماني القيام في الموسم الجديد بخمسة تبديلات في المباراة الواحدة.

وسبق للاتحاد الألماني للعبة إعلان أن قاعدة التبديلات الخمسة سيتم الترخيص بها في مباريات مسابقة الكأس ودوري السيدات.

وينطلق الموسم الجديد لـ "البوندسليغا" في 21 سبتمبر/ أيلول الجاري وينتهي 15 مايو 2021.

ويُفتتح الدوري بلقاء قمة كلاسيكية تجمع بايرن ميونخ ونادي شالكه على ملعب "اليانز ستاديوم" معقل الفريق البافاري، الذي يسيطر على البطولة المحلية في آخر 8 مواسم.