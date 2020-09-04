تعرف على أغلى 4 عقود في تاريخ الرياضة العالمية

افترضت صحيفة "ذي صن" (The Sun) البريطانية أن صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قد أبرمت بالفعل، ورصدت أغلى 5 عقود على الإطلاق في الرياضة العالمية.

وبالطبع، نال عقد ميسي المزعوم الصدارة بجدارة كأكبر صفقة في تاريخ الرياضة، حيث ذكرت التقارير المتواترة أنه سيوقع على عقد للعب 3 مواسم مع مانشستر سيتي ثم عامين مع نادي نيويورك سيتي الأميركي الذي يتبع المجموعة المالكة للنادي الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إن قيمة عقد النجم الأرجنتيني المتوج بالكرة الذهبية 6 مرات مع مجموعة "سيتي" ستبلغ نحو 827 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وهذا يعني أنه سيحصل على 165 مليون دولار سنويا، و13 مليون دولار شهريا، و3.2 ملايين دولار في الأسبوع، و450 ألف دولار يوميا.

وجاءت أغلى 4 عقود رياضية بعد ذلك كالتالي:

1- باتريك ماهومز (533 مليون دولار)

نجم اتحاد كرة القدم الأميركي ويبلغ من العمر 24 عاما، وقد نال هذا العقد الضخم عندما قام بتمديد عقده لمدة 10 سنوات مع فريق كانساس سيتي تشيفز الأميركي.

2- مايك تراوت (452 مليون دولار)

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نال نجم البيسبول هذا المبلغ الضخم بعد توقيعه على عقد طويل الأمد لمدة 12 عاما مع فريق لوس أنجلوس أنغلز.

3- كانيلو ألفاريز (388 مليون دولار)

حصل الملاكم المكسيكي على عقده الضخم عندما أبرم صفقة لخوض 11 نزالا في عام 2018.

4- نيمار (370 مليون دولار)

حصل النجم البرازيلي لكرة القدم على هذا العقد بعد رحيله عن فريق برشلونة في 2017 وانتقاله إلى باريس سان جيرمان، في صفقة مدتها 5 سنوات.

المصدر: مواقع إلكترونية