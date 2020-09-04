رياضة | تعليق مثير من والد ميسي عن بقاء البرغوث مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من والد ميسي عن بقاء البرغوث مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح خورخي ميسي والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني أن نجله ربما يستمر في صفوف النادي الكتالوني حتى نهاية عقده في الصيف المقبل.

وتداولت وسائل الإعلام الإسبانية صورة لليونيل ميسي أشارت إلى أنها أثناء عودته من منزل الأوروجواياني لويس سواريز وهي أول صورة للبرغوث الأرجنتيني بعد الأزمة مع البرسا.

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وقال خورخي في تصريحات نقلتها فضائية Cuatro التلفزيونية الإسبانية:"نحن ندرس خيار أن يبقى ميسي في برشلونة لموسم آخر، هذا أمر ممكن".

وعن لقائه مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني، اختتم خورخي تصريحاته قائلاً :" كان اللقاء جيد جدًا".

يذكر أن ميسي اتخذ قرار خلال الأسبايع القليلة الماضية بالرحيل عن برشلونة، رافضًا الاستمرار مع الفريق الكتالوني، وهو ما يرفضه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا.