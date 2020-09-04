رياضة | 10 أرقام تحققت من انتصار الزمالك على بيراميدز في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر 10 أرقام تحققت من انتصار الزمالك على بيراميدز في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الزمالك فوزا ثمينا على نظيره فريق بيراميدز بنتيجة 2 / 0 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الخميس على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاءت ثنائية الزمالك في شباك بيراميدز عن طريق الثنائي مصطفي محمد والكونغولي كابونجو كاسونجو بالدقيقتين 41 ، 84 من زمن المباراة.

ورفع هذا الفوز رصيد النادي الزمالك إلي 48 نقطة لينفرد بـ"وصافة" ترتيب الدوري الممتاز خلف النادي الأهلي متصدر الترتيب برصيد 62 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي بيراميدز عند 45 نقطة ويحتل المرتبة الثالثة بالمسابقة المحلية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" بعض الأرقام المثيرة التي تحققت من انتصار الزمالك على بيراميدز في الدوري الممتاز اليوم:-

- حقق الزمالك انتصاره رقم 7 على بيراميدز خلال 9 مواجهات جمعت الفريقين عبر تاريخهما (8 بالدوري - 1 بكأس مصر)، بينما فاز الفريق السماوي في مباراة وحيدة على الفريق الأبيض، وحسم التعادل نتيجة مباراة أخري بينهما.

- هذا الفوز رقم 14 للزمالك خلال 24 مباراة خاضها بالدوري الممتاز هذا الموسم، بينما الهزيمة رقم 5 لفريق بيراميدز بالبطولة المحلية.

- ارتفع عدد أهداف الزمالك في شباك بيراميدز إلي 18 هدفًا، مقابل 6 أهداف للفريق السماوي.

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- يعد هذا الفوز الثاني لـ"كارتيرون" في تاريخ مواجهاته ضد بيراميدز، حيث سبق وقاد الزمالك للفوز في لقاء الدور الأول بالدوري هذا الموسم 2/0 أيضًا، بينما خسر مباراة وحيدة خلال قيادة الأهلي 2/1 الموسم الماضي.

- هذه المرة الثالثة الذي يحقق فيها الزمالك الفوز على بيراميدز ذهابًا وإيابًا في الدوري الممتاز بعدما حدث ذلك موسمي 2014 / 2015، 2017 / 2018 وكان الفريق السماوي يحمل اسم (الأسيوطي سبورت).

- محمد فاروق لاعب بيراميدز ثالث لاعب يفشل في تسديد ركلة جزاء خلال مباريات فريقه ضد الزمالك حيث سبقه، أحمد سمير عام 2014، والسوري عمر خربين عام 2019.

- أصبحت نتيجة 2 / 0 الأكثر تكرارًا في انتصارات الزمالك على بيراميدز وتكررت 3 مرات خلال مواجهات الفريقين في لقاء الدور الثاني موسم 2014 / 2015، ومباراتي الذهاب والإياب هذا الموسم.

- عاد كاسونجو للتهديف مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز بعد صيام عامين، وكان آخر أهدافه بالبطولة المحلية في شباك إنبي بالجولة الخامسة من البطولة الموسم الماضي بتاريخ 1 سبتمبر 2018.

- سجل مصطفي محمد هدفه السابع في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم ويحتل المركز الرابع في ترتيب قائمة هدافي البطولة خلف عبد الله السعيد ومحمد شريف وسيف الدين الجزيري.

- يعد هذا الفوز الثالث على التوالي للزمالك على حساب فريق بيراميدز، بعدما تغلب عليه في نهائي الكأس بالموسم الماضي، ثم فاز عليه في لقاء الدور الأول من الدوري الممتاز بالموسم الحالي، قبل تكرار انتصاره في لقاء الدور الثاني مساء الخميس.