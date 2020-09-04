رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا ثمينا على حساب بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن مافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري.

وألتقى الزمالك مع بيراميدز مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي، حيث نجح الفارس الأبيض في فرض سيطرته وتمكن من تسجيل ثنائية قادته للانفراد بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري.

وجاء ترتيب الدوري اليوم على النحو التالي: