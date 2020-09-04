رياضة | فاينالدوم يرد على أنباء انتقاله إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فاينالدوم يرد على أنباء انتقاله إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد فاينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي على أنباء رحيله إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورداً على سؤاله حول هذا الأمر في مؤتمر صحافي أثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده، قال لاعب ليفربول بابتسامة على وجهه: "إنها مجرد شائعات، حالياً لا أستطيع أن أقول أي شيء".

وأجاب صاحب الـ29 عاماً بنفس الطريقة حين سؤل عن رأيه عما إذا كان يمكنه أن يصبح عنصراً هاماً في قلعة كامب نو.

وقال اللاعب لأحد الصحافيين: "تصورت أنك ستقول أنني قد أصبح ركيزة لمنتخب هولندا.. إذا سألتني حول المنتخب البرتقالي أستطيع أن أجيبك".

وذكرت الصحافة الهولندية أن فاينالدوم يتفاوض حول انتقاله لبرشلونة من فريقه الحالي ليفربول.

Advertisements

وأشارت صحيفتا دي تيليغراف وألجيمين داجبلاد الهولنديتان أن البرسا يتطلع لإنهاء العملية بمبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون يورو.

يشار إلى أن اللاعب لديه عقد مع ليفربول حتى صيف 2021، وهناك معلومات بأن البرسا طلب منه عدم التجديد كي يتمكن من ضمه.

من ناحية أخرى، قال فينالدوم إن هناك مشاعر مختلطة بين لاعبي المنتخب الهولندي حول رحيل رونالد كومان إلى برشلونة.

وأكد أن "الفريق يأسف لرحيله لكننا سعداء له، إذا فعلت ذلك كلاعب فأنت في نفس الموقف، علينا المضي قدماً"، مشيراً إلى أنه "سيفتقد" مدربه السابق.

وستلعب هولندا يوم الجمعة أمام بولندا ويوم الإثنين المقبل ضد إيطاليا في مباريات ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية.