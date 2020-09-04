رياضة | الزمالك يقهر بيراميدز وينفرد بالمركز الثاني في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقهر بيراميدز وينفرد بالمركز الثاني في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الزمالك فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وأحمد عيد وعبدالله جمعة في خط الدفاع وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

وبدأت المباراة هادئة وسظ الملعب ومحاولات لاستكشاف اللعب قبل أن يبادر الزمالك بالهجوم بهجمة خاطفة يمررها زيزو بينية رائعة تصل لمصطفى محمد في المنطقة من الجانب الأيمن يحولها عرضية وقت خروج الحارس تتهادى أمام المرمى الخالي لينقذها الدفاع إلى ركنية في فرصة خطيرة مبكرة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة .

ويلعب الزمالك الركنية عرضية تصل لفرجاني ساسي الذي حاول عليها في المنطقة لتخرج لركنية من جديد تمر عرضية بدون خطورة .

ويواصل الزمالك محاولاته من عمق الملعب والجانبين ويمرر بن شرقي بينية رائعة لمصطفى محمد لكنه كان في موقف تسلل بعدها يحاول الفريق المرور من الجانب الأيمن ويشتتها الدفاع لركنية تمر عرضية بدون خطورة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة .

ويرد بيراميدز بهجمة سريعة خلف الدفاع ويحاول محمد فاروق المرور لكن الونش ينقذ الكرة بتدخل قوي لتخرج الكرة ركلة مرمى .

ويواصل الزمالك محاولاته ويمر أوباما من الدفاع ويحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة يمررها عبدالله جمعة طولية في المنطقة لكنها تمر بعيدا عن المرمى ويرد بيراميدز بهجمة سريعة وتسديدة من تراوري لكنها في يد أبوجبل في الدقيقة 16 من عمر المباراة .

ويمرر بيراميدز كرة عرضية من الجانب الأيسر يحولها تراوري برأسية تمر عالية بعدها محاولات بوسط الملعب من جانب الفريقين والاعتماد على التمرير لكن بدون خطورة بعدها عرضية من أحمد توفيق ورأسية من محمد فاروق لكنها تعلو عارضة الزمالك في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

ويتدخل الجهاز الطبي للاطمئنان على محمود علاء بعد كرة مشتركة مع محمد فاروق لاعب بيراميدز لكنه عاد ليستأنف اللعب بصورة طبيعية .

ويتوغل اوناجم من الجانب الأيمن يحاول تسديد الكرة مباشرة لكنها تعلو العارضة بعدها يستقبل اوناجم كرة بينية بلعبة مشتركة مع أحد مدافعي بيراميدز لكن الحكم يشير لركلة حرة ضد الزمالك .

ويوقف الحكم المباراة في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب لاعبي الفريقين بعدها تعود المباراة هادئة وسط الملعب بين الفريقين .

ويحاول بيراميدز لعب كرة عرضية يشتتها مصطفى محمد لركنية تعود عرضية مجددا ويشتتها الزمالك من جديد بعدها يرد الفريق بهجمة عن طريق اوباما وساسي لكن الدفاع يفسدها مبكرا.

ويمرر بن شرقي بينية ترتطم بيد عمر جابر ويحتسبها الحكم ركلة حرة على حدود المنطقة في الدقيقة 36 يلعبها ساسي قوية ينقذها الحارس بصعوبة وترتد لزيزو وبن شرقي تمر عرضية لكن الحارس يتصدى لها .

وينجح الزمالك في ترجمة سيطرته ومحاولاته لهدف التقدم في الدقيقة 41 من عمر المباراى بعد بينية من زيزو لبن شرقي الذي حولها عرضية قوية ترتطم بيد الحارس وتصل لمصطفى محمد الذي يودعها الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ويواصل الزمالك محاولاته في اللحظات الأخيرة فيما لم تظهر خطورة لبيراميدز ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع شهدت أخطر فرص المباراة بكرة عرضية من اوناجم في الجانب الأيسر تصل لبن شرقي الذي سددها قوية يردها الحارس تصل لبن شرقي مجددا الذي سددها في القائم لتضيع فرصة التعزيز للزمالك وينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق بهدف دون رد .

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ومع بداية الشوط الثاني شارك الزمالك بنفس التشكيل فيما حاول بيراميدز الضغط بقوة في محاولة لتدارك النتيجة .

ويمرر الزمالك كرة عرضية من الجانب الأيمن بعدها تسديدة من بن شرقي بعيدة عن المرمى لتضيع فرصة للزمالك في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

ويحاول بيراميدز بكرة طولية ثم تمريرة رائعة من محمد فاروق إلى إريك تراروي الذي انفرد بالمرمى لكنه مرر الكرة لتضيع معها الخطورة بعدها يحاول الزمالك بهجمة ويحصل على ركنية تمر عرضية يبعدها المهدي سليمان لتصل إلى المغربي أوناجم الذي طالب بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب .

ويشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه أحمد عيد بعد تدخل مع تراوري في الدقيقة 50 بعدها انطلاقة جيدة من يوسف أوباما الذي راوغ أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز، وسدد كرة بالقدم اليسرى بجانب القائم الأيمن.

ويواصل بيراميدز محاولاته عن طريق محمد فاروق الذي يضغط على ساسي ليقطع منه الكرة وتصبح انفراد لكن خروج محمد أبو جبل يفسد الهجمة في الدقيقة 53 من عمر المباراة .

ويعود بيراميدز بالاعتماد على التسديد من على حدود المنطقة أكثر من مرة وتسديدة رائعة بباطن القدم من إبراهيم عادل من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر في الدقيقة 59 من عمر المباراة .

ويتعرض الونش للإصابة بكرة مشتركة مع أحد لاعبي بيراميدز ليخرج ويدفع الجهاز الفني بمحمد عبدالغني بدلا منه في الدقيقة 66 من عمر المباراة .

وتستمر محاولات بيراميدز لتدارك النتيجة وتسديدة من إبراهيم حسن يتصدى لها أبوجبل في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

ويواصل بيراميدز الاعتماد على التسديدات و تسديدة من أحمد توفيق من خارج منطقة الجزاء ترتطم بمحمود علاء مدافع الزمالك لتخرج إلى ركلة ركنية من الطرف الأيسر في الدقيقة 71 من عمر المباراة .

ويلجأ محمد الحنفي حكم المباراة لتقنية الفيديو بعد تدخل من مصطفى محمد على جون انطوي في منطقة جزاء الزمالك بعدها يحتسب ركلة جزاء لبيراميدز في الدقيقة 78 من عمر المباراة يهدرها محمد فاروق بتسديدها بجوار القائم الأيمن .

ويدفع الزمالك بثاني تغييراته بنزول كابونجو كاسونجو بدلا من زيزو لتنشيط الجانب الهجومي بعدها يشارك حسام أشرف بدلا من مصطفى محمد .

ومن هجمة مرتدة ينفرد كاسونجو بالمرمى من وسط الملعب ليتوغل نحو المرمى ويخرج المهدي سليمان لم يستطع انقاذ الكرة ليسجل كاسونجو الكرة في الشباك بالدقيقة 83 من عمر المباراة معلنا تقدم الزمالك بهدفين دون رد .

ويدفع الزمالك بشيكابالا بدلا من اوناجم في الدقيقة 87 من عمر المباراة بعدها إسلام جابر بدلا من بن شرقي لتأمين منطقة وسط الملعب في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة .

ويتألق أبوجبل ويتصدى لكرة خطيرة من علي جبر في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي بعدها يحتسب الحكم 7 دقائق كوقت بدل ضائع .

ويحاول بيراميدز خلال الوقت الضائع ويسجل تراوري الذي كان في وضعية تسلل هدف ملغي بعدها حاول بيراميدز مجددا وسقط لاعبوه في مصيدة التسلل لتمر اللحظات الأخيرة دون خطورة لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين دون رد .