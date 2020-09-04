الامارات | حارس العين يخضع لدورة في الملاكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس العين يخضع لدورة في الملاكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ حارس مرمى فريق العين الاحتياطي، محمد بوسندة، الخضوع لدورة تعلم رياضة الملاكمة، خصوصاً أنها تساعد حراس المرمى على زيادة قوة الأيدي، وامتصاص الصدمات، ورفع درجة التركيز، وقال بوسندة لـ«الإمارات اليوم» إن هذه الرياضة محببة إليه، ويرى فيها فوائد مهمة على الصعيد البدني. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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