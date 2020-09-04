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الامارات | حارس العين يخضع لدورة في الملاكمة

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ حارس مرمى فريق العين الاحتياطي، محمد بوسندة، الخضوع لدورة تعلم الملاكمة، خصوصاً أنها تساعد حراس المرمى على زيادة قوة الأيدي، وامتصاص الصدمات، ورفع درجة التركيز، وقال بوسندة لـ«الإمارات اليوم» إن هذه محببة إليه، ويرى فيها فوائد مهمة على الصعيد البدني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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