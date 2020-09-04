شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الغساني يحتفي بحذائه الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب فريق الوحدة، يحيى الغساني، في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، صورة حديثه لحذائه الخاص الذي صممته له الشركة العالمية الأميركية «نايكي» المتخصصة في المستلزمات الرياضية، التي جددت، في يوليو الماضي، رعايتها له بصفته أحد أبرز اللاعبين الموهوبين في دوري الخليج العربي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | يحيى الغساني يحتفي بحذائه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.