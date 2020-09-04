الامارات | راموس: من حق ميسي أن يقرر مصيره بنفسه

شكرا لقرائتكم خبر عن راموس: من حق ميسي أن يقرر مصيره بنفسه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رأى قائد منتخب إسبانيا وفريق ريال مدريد، سيرجيو راموس، أنه يجب السماح للنجم الأرجنتني، ليونيل ميسي، باتخاذ قراره بشأن مستقبله، إن كان يريد البقاء أو مغادرة فريقه برشلونة، بعد عقدين من الزمن قضاهما في صفوفه.

وقال راموس عشية المواجهة الافتتاحية، أمس، لبطولة دوري الأمم الأوروبية ضد ألمانيا في شتوتغارت: «لقد اكتسب (ميسي) الحق في تقرير مستقبله، لا أعرف ما إذا كان يفعل ذلك بأفضل طريقة، بالنسبة لكرة القدم الإسبانية، وبالنسبة لبرشلونة وبالنسبة لنا نحن الذين نحب التغلب على الأفضل، نود أن يبقى».

وأضاف: «ليو يجعل الدوري الإسباني وفريقه أفضل، إنه يجعل الـ(كلاسيكو) أكثر جمالاً، لأنك تحب الفوز بينما تلعب ضد الأفضل، وهو واحد من الأفضل في العالم، لكن لديه الحق في تقرير مصيره».

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وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، فجّر، الأسبوع الماضي، زلزالاً في عالم الكرة المستديرة بإعلانه، عن طريق محاميه، رغبته في ترك النادي الكاتالوني الذي انضم إلى صفوفه عام 2000 عن 13 عاماً.

راموس: ميسي «يجعل الكلاسيكو أكثر جمالاً»

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