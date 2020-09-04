الامارات | المؤهل الجامعي شرط الترشح لرئاسة اتحاد الدراجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن المؤهل الجامعي شرط الترشح لرئاسة اتحاد الدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات الهوائية إجراء انتخابات الدورة الجديدة (2020-2024) لمجلس إدارة الاتحاد، من 25 أكتوبر إلى الخامس من نوفمبر المقبلين.

كما اعتمدت الجمعية العمومية الشرط الخاص بضرورة وجود المؤهل الجامعي لكل من ينوي الترشح لمنصب الرئيس، وكذلك عدم السماح للترشح في الانتخابات بشكل عام (الرئاسة أو العضوية) لمن خاض دورتين متتاليتين.

وجاءت هذه القرارات في بيان صادر عن الاتحاد بعد عقده، أول من أمس، في فندق سنترو الشارقة، اجتماعين متتاليين للجمعية العمومية (أحدهما مؤجل من شهر مارس بسبب «كورونا»، والآخر غير عادي).

حضر الاجتماع الأول رئيس الاتحاد أسامة أحمد الشعفار، ونائبه أحمد الحوري، والأمين العام عبدالناصر الشامسي، وعدد من الأعضاء، بالإضافة إلى مراقب الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز الحصان، وحضر أيضاً ممثلو 17 نادياً منهم 15 نادياً من الأعضاء العاملين، فيما غاب نادي رأس الخيمة.

يذكر أن الشعفار لن يخوض الانتخابات المقبلة، بعد إعلانه سابقاً أنه ترك المجال الرياضي.

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وتم اعتماد لجنة الانتخابات برئاسة محمد علي عامر، وعضوية: محمد كاهور ويوسف أحمد بن كرم، وحمدان الزيودي والمستشار حسن المرزوقي، فيما تم اعتماد لجنة الطعون برئاسة أحمد حسين العبيدلي، وعضوية: أحمد المرزوقي ومحمد عبدالباقي وعبدالله حسن الدرمكي، كما تم رفض مقترح نادي التعاون بتعديل شرط المؤهل الجامعي لمرشح رئاسة الاتحاد إلى مؤهل الثانوية العامة.

وأوضح الأمين العام، عبدالناصر الشامسي، في تصريحات صحافية، أن الجمعية العمومية اعتمدت الفترة من السادس إلى 10 سبتمبر الجاري، لسحب استمارات الترشيح، على أن يكون التقدم للترشح من 13 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل، والمصادقة على المرشحين من الرابع إلى الثامن من أكتوبر، وفتح باب الاعتراضات والطعون من 11 إلى 15 أكتوبر، واعتماد القائمة النهائية من 18 إلى 22 أكتوبر، على أن تحدد اللجنة الانتخابية مكان وموعد الانتخابات من 25 أكتوبر إلى الخامس من نوفمبر المقبلين.

وأضاف أن عدداً من ممثلي الأندية طرح مقترح تطبيق نظام الدورتين، ومنع أي مرشح من دخول الانتخابات الجديدة طالما أمضى دورتين، وبالفعل تم التصويت، وسيتم تطبيق النظام من الدورة الجديدة، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة لا يفكر في المصلحة الشخصية بقدر ما يفكر في مصلحة اللعبة.

- «العمومية» اعتمدت الفترة من السادس إلى 10 سبتمبر الجاري، لسحب استمارات الترشيح.

- رفض مقترح نادي التعاون تعديل شرط المؤهل العلمي إلى «الثانوية العامة».

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