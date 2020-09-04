الامارات | اليماحي: تأجيل انطلاق الموسم سيعود على الأندية بفوائد عديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن اليماحي: تأجيل انطلاق الموسم سيعود على الأندية بفوائد عديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة ناصر محمد اليماحي، إن «قرار رابطة المحترفين بتأجيل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد حتى أكتوبرالمقبل جاء في وقته، كونه سيمنح الأندية فرصة أكبر لتستكمل استعداداتها بشكل أفضل، وتعويض ما فاتها خلال فترة تعليق الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا».

ودعى اليماحي في حديثه لـ«الإمارات اليوم» رابطة المحترفين إلى استثمار الفترة الزمنية المقبلة لبحث ودراسة الأفكار لعودة الجمهور إلى المدرجات ولو بعدد قليل، وقال إن ذلك من شأنه أن يضفي المتعة المطلوبة على المباريات، مؤكداً أن أي قرار يعزز من الإجراءات الصحية سينعكس بشكل إيجابي كبير على الرياضة الإماراتية.

وأضاف: من أبرز إيجابيات تأجيل انطلاق الموسم الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للجميع تمهيداً لتطبيق أفضل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاستفادة من تجارب الدوريات الأخرى. وتابع: نتطلع الى أن يكشف اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين عن الموعد الجديد لانطلاق المنافسات بشكل مبكر جداً لحاجة الأجهزة الفنية للاندية لتحديث خطة الاستعداد للموسم الجديد، ونتمنى أن يتزامن ذلك مع عودة ولو جزئية للجمهور، بأفضل مواصفات الأمان.

Advertisements

من أبرز إيجابيات تأجيل انطلاق الموسم الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للجميع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news