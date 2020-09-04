الامارات | بيل يتهم ريال مدريد بإعاقة رحيله

شكرا لقرائتكم خبر عن بيل يتهم ريال مدريد بإعاقة رحيله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتهم الويلزي غاريث بايل ناديه ريال مدريد، بطل إسبانيا، بجعل موضوع رحيله «صعباً جداً»، في مسعاه لإنهاء حكايته مع «الميرينغي». وقال: «أعتقد أن النادي مدين لي بالإجابة عن هذا السؤال، لأنني حاولت الرحيل العام الماضي. لقد أوقفوا كل شيء في اللحظة الأخيرة». وأضاف «لقد كان مشروعاً كنت متحمساً له في العام الماضي لكنه لم يتحقق. لقد حاولنا الرحيل إلى أندية أخرى، ولكن النادي لم يسمح بذلك أو يفعل شيئاً.. لذلك هو على عاتق النادي، لا أستطيع أن أفعل أي شيء حقاً. لدي عقد، كل ما يمكنني القيام به هو الاستمرار في ما أقوم به، ونأمل يحصل شيء». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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