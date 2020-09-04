شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: قميص بيراميدز أخرج رمضان صبحي من حساباتنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وجود مفاوضات سابقة مع نادي هدرسفيلد الانجليزي، من أجل التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق بعد انتهاء اعارته مع الأهلي.
وقال منصور في تصريحات عبر قناة النهار:«كان هناك رغبة للتعاقد مع صبحي، لكن تلك الرغبة انتهت تمامًا بعد ظهور اللاعب بقميص نادي بيراميدز».
وأكد عضو الزمالك أن صبحي لم يخطأ فيما فعله مع النادى الأهلي، وكل لاعب من حقه البحث عن مصلحته.
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