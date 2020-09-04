شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال: أبوجبل أفضل حارس في مصر ولم أشعر بغياب «حامد» أمام ‏بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك، أن الفريق الأبيض نجح فى تحقيق الفوز على بيراميدز بدون وجود طارق حامد، ولم أشعر بغيابه.

وقال عبدالعال في تصريحات لقناة تن:«ركلة الجزاء المهدرة من بيراميدز كانت نقطة تحول فى المباراة، وغياب طارق حامد لم يؤثر على أداء الفريق بل بالعكس لم يرتكب الزمالك أخطاء».

وأضاف: «الزمالك خسر من المقاولون فى وجود طارق حامد وفاز على بيراميدز فى غيابه».

وأنهى حديثه قائلاً:«محمد أبوجبل، أفضل حارس مرمي فى مصر خلال الوقت الحالي».