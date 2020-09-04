شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال: أبوجبل أفضل حارس في مصر ولم أشعر بغياب «حامد» أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك، أن الفريق الأبيض نجح فى تحقيق الفوز على بيراميدز بدون وجود طارق حامد، ولم أشعر بغيابه.
وقال عبدالعال في تصريحات لقناة تن:«ركلة الجزاء المهدرة من بيراميدز كانت نقطة تحول فى المباراة، وغياب طارق حامد لم يؤثر على أداء الفريق بل بالعكس لم يرتكب الزمالك أخطاء».
وأضاف: «الزمالك خسر من المقاولون فى وجود طارق حامد وفاز على بيراميدز فى غيابه».
وأنهى حديثه قائلاً:«محمد أبوجبل، أفضل حارس مرمي فى مصر خلال الوقت الحالي».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,425
-
تعافي
75,415
-
وفيات
5,479
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعال: أبوجبل أفضل حارس في مصر ولم أشعر بغياب «حامد» أمام بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.