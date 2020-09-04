شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لطلائع الجيش عصر غدٍ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض الفريق تدريباته عصر غدٍ الجمعة استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقررة إقامتها مساء الأحد المقبل في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا مستحقا على حساب نظيره بيراميدز بهدفين دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.
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