شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: اقترح سفر الأهلي والزمالك للمغرب في طائرة واحدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اقتراحه بسفر فريقي الزمالك والأهلى علي متن طائرة خاصة للذهاب إلي المغرب استعدادًا لمواجهتي الرجاء والوداد المغربيين علي الترتيب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال مرتضي في تصريحات على قناة النهار: «اقترحت سفر الفريقين مع بعضهما، كونهما ناديين مصريان ويجب أن يظهرا بمظهر جيد».
ويلعب الأهلي أمام الوداد في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري بالمغرب، على أن يلاقي الزمالك فريق الرجاء بملعبه في اليوم التالي.
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