شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني: مشاكل كهربا أثرت على مستواه وما يقوم به غير طبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عبدالغني، نجم الأهلي السابق، على أزمة محمود كهربا، لاعب فريق الكرة بالنادي الأحمر وتغريمه مليون جنيه من قبل إدارة النادي.

وقال عبدالغني أن ما فعله محمود عبدالمنعم «كهربا»، لا يجوز على الإطلاق، مشيراً إلى أنه يجب على مسؤولي النادي الأهلي اتخاذ موقف صارم ضد اللاعب.

وأضاف عبدالغني فى تصريحات تليفزيونية:«علاقتي بـكهربا جيدة واللاعب يقوم باستشارتي، وما حدث منه ضد زملائه ومدير الكرة لا يجوز ويجب اتخاذ موقف صارم ضده من جانب إدارة النادي، وكنت أتمني إحترافه بدلًا من انتقاله إلى الأهلي».

وأتم حديثه: «كهربا أقحم نفسه فى مشاكل الفيفا والغرامات والسوبر المحلي وكل ذلك أثر على مستواه، وعندما كان فى اتحاد جدة حقق نجاحات وأيضًا فى الزمالك، ولكنه الآن يقوم بأفعال غير طبيعية بسبب الضغط العصبي».