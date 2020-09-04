شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني: مشاكل كهربا أثرت على مستواه وما يقوم به غير طبيعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عبدالغني، نجم الأهلي السابق، على أزمة محمود كهربا، لاعب فريق الكرة بالنادي الأحمر وتغريمه مليون جنيه من قبل إدارة النادي.
وقال عبدالغني أن ما فعله محمود عبدالمنعم «كهربا»، لا يجوز على الإطلاق، مشيراً إلى أنه يجب على مسؤولي النادي الأهلي اتخاذ موقف صارم ضد اللاعب.
وأضاف عبدالغني فى تصريحات تليفزيونية:«علاقتي بـكهربا جيدة واللاعب يقوم باستشارتي، وما حدث منه ضد زملائه ومدير الكرة لا يجوز ويجب اتخاذ موقف صارم ضده من جانب إدارة النادي، وكنت أتمني إحترافه بدلًا من انتقاله إلى الأهلي».
وأتم حديثه: «كهربا أقحم نفسه فى مشاكل الفيفا والغرامات والسوبر المحلي وكل ذلك أثر على مستواه، وعندما كان فى اتحاد جدة حقق نجاحات وأيضًا فى الزمالك، ولكنه الآن يقوم بأفعال غير طبيعية بسبب الضغط العصبي».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,425
-
تعافي
75,415
-
وفيات
5,479
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: مشاكل كهربا أثرت على مستواه وما يقوم به غير طبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.