إسماعيل يوسف: أبوً جبل رجل مباراة بيراميدز وتعظيم سلام للمدافعين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن الغيابات لم تؤثر على الفريق الأبيض في مباراة بيراميدز اليوم في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتى حسمها الفريق بثنائية نظيفة

وشدد تيجانا في تصريحات عبر قناة الزمالك على أن بدلاء الزمالك على أفضل مستوى موضحا أن غياب طارق حامد لاعب الوسط مؤثر ولكن الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين وكل اللاعبون ظهروا بمستوي طيب

وأضاف أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق سبق ولعب في مركز لاعب الوسط المدافع ونجح تعويض غياب طارق حامد واكد تيجانا ان الزمالك تستحق الفوز ومحمد ابوً جبل هو رجل المباراة وقال تعظيم سلام النهاردة للدفاع علاء والونش الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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