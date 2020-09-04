شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يطمئنون على الونش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فور نهاية مباراة بيراميدز علي التوجه لدكة البدلاء للاطمئنان علي محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الشوط الثاني للقاء. وحقق الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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