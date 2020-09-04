شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي: «اللي في الدوري دا اسمه عك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، أن ما يحدث من ضغط مباريات الدوري واللعب كل يومين من أجل تحقيق فرض معين أمر غير طبيعي وغير مقبول.
ووصف أمير أن ما يحدث الأن من الجبلاية عبارة عن عك كروي لا ينتج عنه سوي إصابة لاعب واثنان كل مباراة وتساءل لصالح من يحدث هذا العك ولخدمة من.
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الوضع في مصر
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اصابات
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99,425
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تعافي
75,415
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وفيات
5,479
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