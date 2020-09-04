شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : الإصابات نتيجة طبيعة للعك ونخسر لاعب فى كل مباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أبدى أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على بيراميدز بثنائية نظيفة، مؤكدا أنه ثلاث نقاط مهمة من فريق محترم مثل بيراميدز والفوز عليهم يفرق معنا كثيرا في الفترة القادمة.

وقال خلال الاستديو التحليلي لقناة الزمالك أن الاصابات متوقعة فى ظل ضغط المباريات الكبير ونلعب مباراة كل 3 وأيام ودي نتيجة طبيعة للعك اللى بيحصل واطلب من اتحاد الكرة تحديد الأندية التى ستتأهل إلى البطولات الافريقية الموسم القادم وهو ما سأعمل عليه حال حسم اتحاد الكرة حسم وجهة الاندية المشاركة والحل عند اتحاد الكرة .

وواصل أمير حدثه قائلا نعمل على بطولة إفريقيا الحالية والدوري الذي سيؤهلنا الموسم القادم لدوري الابطال ولا بد أن نعلم كل شئ بشفافية فى الموسم الجديد لتحديد الفرق المتأهلة مضيفا كل مباراة نخسر لاعب ومش عايز اوصل نهائى افريقيا والفرق كله مصاب .

واستكمل طارق حامد بالفعل مؤثر ولكن الزمالك فريق جماعي ولا يتأثر بغياب لاعب والجميع يتحمل المسئولية لتعويض غيابات المسئولية وحققنا فوز مستحق.

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تابع: كلنا لدينا هدف واحد من رئيس النادي وحتى أصغر عامل بالنادي والكل يقف معنا ويدعمنا ولدينا هدف واحد وهو الظهور بشكل جيد في الدوري حتى لو لم نتوج بالدرع والمنافسة على دوري الأبطال.

حسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفي محمد في الدقيقة 40 وكاسونجو في الدقيقة 81 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز، بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط فرجانى ساسى واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم الرباعى مصطفى محمد ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي ويوسف أوباما، بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق، خط الهجوم: إيريك تراوري.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 منفرداً بالمركز الثاني فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلاً المركز الرابع متخلفاً عن المقاولون العرب بنقطة واحدة والذي نجح في الفوز على المقاولون العرب، ادار المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.