شكرا لقرائتكم عبدالعال: غياب طارق حامد لم يؤثر على الزمالك وبن شرقى معلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك، أن الفريق الأبيض نجح فى تحقيق الفوز على بيراميدز بدون وجود طارق حامد.

وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية :"ركلة الجزاء المهدرة من بيراميدز كانت نقطة تحول فى المباراة، وغياب طارق حامد لم يؤثر على أداء الفريق بل بالعكس لم يرتكب الزمالك أخطاء والزمالك خسر من المقاولون فى وجود طارق حامد وفاز على بيراميدز فى غيابه".

أضاف عبد العال، أن محمد أبوجبل، لاعب فريق القلعة البيضاء، أفضل حارس مرمي فى مصر خلال الوقت الحالي متابعا :" أبوجبل وش السعد على الزمالك وجماهيره، ويقدم مستوي مميز وأداء ثابت منذ حراسته لمرمي القلعة البيضاء ويستحق المشاركة مع المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة".

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وواصل: "حسام البدري لن يستطيع إشراك أبوجبل أساسي فى المنتخب الوطني بدلًا من الشناوي بسبب الخوف من جماهير الأهلي والسوشيال ميديا".

أشار نجم الأهلي والزمالك، أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي، نجم القلعة البيضاء، من اللاعبين الكبار الذين يكون لهم بصمة فى كل هدف مؤكدا :" عندما أشاهد أشرف بن شرقي أتذكر المعلم حسن شحاتة فهو لاعب من طراز فريد ويكون له تأثير فى المباريات الكبيرة وأى هدف للزمالك له بصمة ومن صناعته".

واختتم: "النجم المغربي لاعب من العيار الثقيل ومن أهم اللاعبين داخل فريق الزمالك خلال الوقت الحالي".