شكرا لقرائتكم تيجانا: مستوي أبو جبل الرائع حسم موقعة بيراميدز لصالح الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أشاد إسماعيل يوسف , عضو مجلس إدارة الزمالك ، بمستوي محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق مؤكدا انه سبب الفوز على بيراميدز فى مباراة الليلة وحسم المركز الثاني.

وأضاف فى الاستديو التحليلي لقناة نادى الزمالك، قائلا أريد الوقوف دقيقة لأنبه الناس أن مستوي أبو جبل الرائع والتصديات الرائعة كانت حاسمة فى نتيجة المباراة وعمرو عبد السلام مدرب الحراس يبذل مجهود رائعا مع الحراس الثلاثة.

كما أشاد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بالحارس أبو جبل قائلا أبو جبل السبب فى إهدار محمد فاروق لكرة الجزاء ذهب له وشتت تركيزه ثم وقف على الخط تماما واتجه فى نفس الزواية كل لاعب يسدد ركلة جزاء عله الآن أن تذكر تصدياته للركلات فى السوبر المصري

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وأضاف جعفر أن الزمالك له ضربة جزاء واضحة وصريحة لمحمد أوناجم إلا أن الحكم تغاضى عنها معتبرا أن الحارس ودفاع الزمالك أفضل الخطوط الموجودة

حسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفي محمد في الدقيقة 40 وكاسونجو في الدقيقة 81 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز، بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط فرجانى ساسى واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم الرباعى مصطفى محمد ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي ويوسف أوباما، بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق، خط الهجوم: إيريك تراوري.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 منفرداً بالمركز الثاني فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلاً المركز الرابع متخلفاً عن المقاولون العرب بنقطة واحدة والذي نجح في الفوز على المقاولون العرب، ادار المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.